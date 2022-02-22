Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu - Haberler
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Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

AA, İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde av tüfeği, tabanca, bıçak ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde av tüfeği, tabanca, bıçak ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Akyazı ilçesinde kablo hırsızlığına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli K.S'nin (21) Akyazı'daki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız 4 av tüfeği, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 havalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 6 şarjör, 3 av tüfeği namlu ucu, 6 çakı, kasatura, 5 fişek, 20 tabanca mermisi, demir kesme makası, 50 metre internet kablosu bulundu.

Gözaltına alınan K.S'nin çaldığı kablonun bir kısmını 2 bin lira karşılığında tanımadığı bir hurdacıya sattığını beyan ettiği öğrenildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Av Tüfeği, Mühimmat, Sakarya, Silah, Güncel, Haberler

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