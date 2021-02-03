Sakarya'da kabak motifli satış ofisi kuruluyor
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Sakarya'da kabak motifli satış ofisi kuruluyor

03.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:39
Sakarya'da kabak motifli satış ofisi kuruluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kabak motifli satış ofisi kuruluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kabak motifli satış ofisi kuruluyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gar Meydanı önünde kurulmaya başlanan kabak motifli satış ofisinin içerisinde birçok kabak çeşidinin bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, kabak motifi şeklinde hayata geçirilecek merkezin, Sakarya'nın marka ürününün tanıtımına katkı sunacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başkanımız Ekrem Yüce tarafından müjdelenen kabak motifli satış ve tanıtım noktamızın kurulumunu bugün itibarıyla başlattık. Vatandaşlarımızın rahatça kabak alışverişi yapabilecekleri, birçok kabak tatlısı çeşidini bulabilecekleri ve hatıra fotoğrafları çekilebilecekleri bir alanı Sakarya'mıza kazandırıyoruz. İçerisinde Antep fıstıklı kabaklı lokum, bademli kabaklı lokum, cevizli kabaklı lokum, fındıklı kabaklı lokum, kabak tatlısı, kabaklı kurabiye ve kabaklı cheesecake satışı olacak. Aynı zamanda kendi tatlılarını evlerinde yapmak isteyen vatandaşlarımız satış noktasında çiğ kabak temin edebilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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