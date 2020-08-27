Sakarya'da jeotermal saha ihaleleri Sakarya'da üç jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Sakarya'da üç jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bin 800 hektarlık, Pamukova ilçesindeki 4 bin 977 hektarlık ve Akyazı ilçesindeki bin hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları "Açık Teklif Usulü" ile ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı.

İhale bedelleri 109 bin 477 lira ve 347 bin 416 lira arasında belirlendi. İhale 15 Eylül'de saat 10.00-11.00 saatlerinde Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: AA