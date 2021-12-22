Sakarya'da jandarmanın bulduğu yaralı karaca tedaviye alındı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Sögütlü ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı karaca, tedavi altına alındı.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sögütlü ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı karaca, tedavi altına alındı.
Yeniköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yaralı karacayı İlçe Jandarma Komutanlığına getirerek, Söğütlü İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdi.
Görevli veteriner hekimler tarafından pansuman edilen karacanın yarasının, kafasını sert bir cisme vurmasından kaynaklandığı tespit edildi.
Karaca, daha sonra Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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