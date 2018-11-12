Sakarya'da Jandarmadan Helikopter Destekli Denetim

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter destekli yapılan denetimlerde 26 sürücüye 7 bin 859 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri ve asayiş unsurları tarafından İçişleri Bakanlığının "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında suç ve suçlularla mücadele etmek, bölgede meydana gelen trafik kazalarını azaltmak, vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirmek ve trafik kurallarının insan hayatındaki önemine dikkat çekmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde karayollarında oluşturulan uygulama noktalarında helikopter destekli eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, 195 aracı denetledi, 235 şahsın sorgulamasını yaptı.

Adapazarı ve Kaynarca ilçelerinin yer aldığı görev sahası içinde yapılan kontrollerde, 26 sürücüye muayene suresini geçirmek, takip mesafesine uymamak, hatalı şerit değiştirmek, yolculuk esnasında cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri takmamak, hız ihlali yapmak ve evrak eksiklikleri nedeniyle 7 bin 859 lira ceza kesildi, 4 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.