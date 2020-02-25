Sakarya'da jandarmadan çalıntı malzeme operasyonu

25.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:46

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çok sayıda çalıntı malzemenin ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu Manavpınarı Mahallesi'nde Z.Ç'nin evinin alt katında bulunan depodan piyasa değeri 25 bin lira olan "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, 2 tırpan motoru, 2 odun kesme motoru, üfleme motoru ve matkabın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığı yapan M.S'nin malzemeleri Aziziye Mahallesi'ndeki Ş.U'nun tamir dükkanına getirdiğini tespit eden ekipler, söz konusu adreste yaptığı aramada, çalıntı malzemelere el koydu.

Şüpheli M.S'nin polis tarafından başka bir suçtan aranması olduğu için operasyondan bir gün önce tutuklandığı öğrenilirken, çalıntı eşyayı satın aldığı iddia edilen Ş.U. ise gözaltına alındı.

Ekipler, çalıntı malzeme ve parçalanmış olarak bulunan tarım aracını sahibine teslim etti.

Kaynak: AA