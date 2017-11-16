Sakarya'da Jandarma Ekiplerinden Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu toplam 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaali ilçesinde bulunan Demiraçma Mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri tespit ettikleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon Demiraçma Mahalle Muhtarı Osman Oğuzhan'ın evinden evinde 6 kilo ve diğer adreslerden ise 7 kilo olmak üzere, toplam 13 kilo esrar ele geçirildi. Muhtar Oğuzhan ile birlikte 3 kişide gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA