Yalıtım malzemesi deposundaki yangın korkuttu
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Yalıtım malzemesi deposundaki yangın korkuttu

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Yalıtım malzemesi deposundaki yangın korkuttu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahallede bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çeşitli izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Çalışanların fark ettiği ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının sebebini öğrenmek için inceleme başlattı. - SAKARYA

Yalıtım malzemesi deposundaki yangın korkuttu
Yalıtım malzemesi deposundaki yangın korkuttu
Yalıtım malzemesi deposundaki yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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