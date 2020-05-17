Sakarya'da izinlerinde parklarda zaman geçirdiler SAKARYA'da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatlik izinlerini yürüyüş yaparak ve parklarda oturarak geçirdi.

SAKARYA'da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatlik izinlerini yürüyüş yaparak ve parklarda oturarak geçirdi. Yaşlılar, evde geçirdikleri süreçte özgürlüklerin kıymetini daha iyi anladıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci izin günlerinde sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Parklara akın eden vatandaşlar, yürüyüş yaparak, bisiklete binerek zaman geçirdi. Sıcak hava nedeniyle bunalanlar gölge alanlarda oturarak zaman geçirmeyi tercih etti. Bazı kadınlar sohbet ederek, örgü yaptı. Çimlerin üzerine uzanıp yatanlar, banklarda oturanlar sosyal mesafeye dikkat etti.

Hayatın normal akışında camiye gittiklerini, arkadaşlarıyla rahatça buluştuklarını ifade eden vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle özgürlüklerinin kısıtlandığını, sağlık ve özgürlüğün kıymetini anladıklarını belirtti.

Kaynak: DHA