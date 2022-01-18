Sakarya'da işletmelerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde fahiş fiyat ve etiket denetimlerine devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde fahiş fiyat ve etiket denetimlerine devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kent genelinde market, fırın ve diğer işletmelerde yapılan fahiş fiyat ve ürün denetimlerini yakından izliyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde kent genelinde bulunan yerel ve zincir marketler, fırınlar ve diğer işletmeler rutin olarak incelendi.

Denetim için hazırlanan zabıta ekibiyle buluşan Yüce, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yüce, marketlerde fahiş fiyat artışını ve diğer hususları denetlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerimiz 2021 yılında şehir genelinde pek çok markete denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için uygulama ve denetimlerine ara vermeden devam eden ekiplerimiz, ilçe belediyeleri zabıtaları ile 600'den fazla markette uygulamalar gerçekleştirdi. Görevli zabıta ekiplerimiz, bu denetlemeler kapsamında, vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu fahiş fiyat artışları konusunda özellikle raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini, meyve-sebze reyonunda yer alan ürünlere ait künyeleri gözden geçirdi."

Vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi için hassasiyetle çalıştıklarını aktaran Yüce, "Denetimlerde, eksik gramajlı üretim yapan işletmelere ve kusurlu olduğu belirlenen marketlere gerekli ihbarlar yapıldı. Ekiplerimiz 2022 yılı içerisinde de denetimlerine devam edecek. Vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetlerinin giderilmesi, buna müsaade edilmemesi, şikayetleri ve talepleri için Büyükşehir Belediyemizin bütün birimleri 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazırdır." ifadesini kullandı.