Sakarya'da işkence yapılan kedi tedavi altına alındı
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Sakarya'da işkence yapılan kedi tedavi altına alındı

09.03.2021 23:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:08
Sakarya'da işkence yapılan kedi tedavi altına alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde işkence edilmiş ve organları kesilmiş halde bulunan kedi, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde işkence edilmiş ve organları kesilmiş halde bulunan kedi, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde sokak ortasında bir kedinin kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar, hayvanın yanına gitti. Hayvanın yanına yaklaştıklarında gözlerinin ve kulağının olmadığını fark eden vatandaşlar, şoke oldu. Veterinere götürülen kedi, tedavi altına alındı. Duruma tepki gösteren hayvan severler, olayın faili yada faillerinin bulunmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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