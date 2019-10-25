Sakarya'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı

25.10.2019 22:16

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Hendek yönüne giden otomobil ile tali yoldan karşıya geçen işçi servisi Kızılcıkorman mevkisinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı, diğer 2 yaralının tedavisi ise ayakta yapıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA