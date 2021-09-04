Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Dörtyol mevkisinde seyreden O.Y. idaresindeki 54 S 0140 plakalı işçi servisi, aynı istikametteki H.Ö'nün kullandığı 54 LR 546 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö. ile 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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