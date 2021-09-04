Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Dörtyol mevkisinde seyreden O.Y. idaresindeki 54 S 0140 plakalı işçi servisi, aynı istikametteki H.Ö'nün kullandığı 54 LR 546 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö. ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci