Sakarya'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı Sakarya'da 4 farklı iş yerinden çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Sakarya'da 4 farklı iş yerinden çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ve Erenler ilçelerindeki 4 farklı iş yerinin camları kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yürütülen çalışmaların ardından olayların şüphelisi E.C'yi (23) bir metruk binada yakalayan ekipler, çalınan 2 dizüstü bilgisayar ve 1 fotoğraf makinesiyle olayda kullanıldığı düşünülen tornavida ve eldivenleri ele geçirdi.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu ve hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, çalınan eşyaları sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA