Sakarya'da iş yerlerindeki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Sakarya'da iş yerlerindeki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sakarya'da 9 farklı iş yerindeki hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sakarya'da iş yerlerindeki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
27.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:54

Sakarya'da 9 farklı iş yerindeki hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Arifiye ve Erenler ilçelerindeki 9 ayrı iş yerinden televizyon, tablet ve para çalınması olaylarıyla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarının faili M.K. (38), Erenler ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlının iş yerlerine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

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