Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş yerinden bilgisayar ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:18
Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde, iş yerinden bilgisayar ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bir iş yerinden gece saatlerinde dizüstü bilgisayar ile 300 lira çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Irak uyruklu N.F.H.H'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlı, düzenlenen operasyonda yakalanırken, çalınan dizüstü bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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