Sakarya'da ilkokul öğrencisi 23 Nisan şarkısını işaret diliyle söyledi
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23 Nisan, Sakarya, Kültür Sanat

Sakarya'da ilkokul öğrencisi 23 Nisan şarkısını işaret diliyle söyledi

Sakarya'da ilkokul öğrencisi Sümeyye Nebilir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirdi.

21.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:42
Sakarya'da ilkokul öğrencisi 23 Nisan şarkısını işaret diliyle söyledi

Sakarya'da ilkokul öğrencisi Sümeyye Nebilir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki kursta işaret dili eğitimi alan Mithatpaşa İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Sümeyye (10), işitme engelli çocuklara dikkati çekmek için video hazırlamak istedi.

Ailesine bu isteğini ileten Sümeyye, evinin penceresini Türk bayraklarıyla süsleyip işaret diliyle "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirdi.

"Farkındalık yaratalım istedik"

İlkokul öğrencisi Nebilir, AA muhabirine, engellilere farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptığını, onlara bir nebze moral vermeye çalıştığını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan'ı bu yıl evde kutlamak zorunda kalacaklarını aktaran Nebilir, "Evden çıkmamalıyız. Virüsle savaşıyoruz. Dışarı çıkarsak bize bulaşabilir. Bol ders çalışmamız gerekiyor. Hayat eve sığar." dedi.

Baba Hakan Nebilir de duyarlılığından ötürü kızına teşekkür ederek, "Şu anda uzaktan eğitimle ders yapıyorlar. Sümeyye, işaret dilini Sosyal Gelişim Merkezi'nin açmış olduğu kursta öğrenmişti. Böyle bir farkındalık yaratalım istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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