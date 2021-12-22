Sakarya'da ilkokul öğrencilerinden "Uluslararası Göçmenler Günü" resim sergisi - Haberler
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Sakarya'da ilkokul öğrencilerinden "Uluslararası Göçmenler Günü" resim sergisi

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinden
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'da, Adapazarı Atatürk İlkokulu öğrencileri "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" konulu resim sergisi düzenledi.

ADAPAZARI, SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Adapazarı Atatürk İlkokulu öğrencileri "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" konulu resim sergisi düzenledi.

Göçmenlerin yaşam standartları, sıkıntı ve sorunları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan, onların yaşadığı ekonomik, sosyal, siyasi ve psikolojik sorunlara dikkati çeken resimler, göçmen öğrenciler tarafından hazırlanarak okul panosuna asıldı.

Çeşitli kurum amirlerinin, öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, yaptığı açıklamada, resim sergisinin farkındalık oluşturma noktasında çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilere yaşadığı coğrafyadaki sorunları anlatma ve kendilerini en iyi şekilde ifade etme fırsatı sunan okul müdürüne ve sorunların paylaşılarak azalacağı mesajını iletmeye çalışan öğretmen ile öğrencilere teşekkür ederek, "Büyük ve sayısız göç süreçlerine tanıklık eden coğrafyamız, ülkelerini terk etmek zorunda kalanlara kucak açarak insanlığa her zaman örnek olmuştur." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Tekin Ateş de Türkiye'nin insanlık tarihi boyunca çok büyük göç süreçlerine tanıklık ettiğini ve layıkıyla ev sahipliği yaptığını belirterek, göçmen öğrencilerin hazırladıkları resimlerin bugüne ayrı mana kattığını kaydetti.

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinden Uluslararası Göçmenler Günü resim sergisi

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinden Uluslararası Göçmenler Günü resim sergisi

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinden Uluslararası Göçmenler Günü resim sergisi

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinden Uluslararası Göçmenler Günü resim sergisi

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AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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