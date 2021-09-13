Sakarya'da İlköğretim Haftası kutlandı
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Sakarya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kutlama programı kapsamında Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, ilçe müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, törende hazır bulundu.