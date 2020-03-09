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Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya, Akyazı, Spor

Sakarya'da ilk kez düzenlenen salon hokeyi turnuvası başladı

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toplamda 40 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Salon Hokeyi Turnuvası başladı.

09.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:17
Sakarya'da ilk kez düzenlenen salon hokeyi turnuvası başladı

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toplamda 40 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Salon Hokeyi Turnuvası başladı.


Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren hokey takımları arasındaki Salon Hokeyi Turnuvası, Akyazı Atatürk Spor Salonu'nda saat 10.30'da başladı. 2 gün sürecek olan ve toplamda 40 sporcunun katılacağı turnuvada, şampiyon lig usulü oynanacak müsabakaların ardından belli olacak. Hokey sporunun gençler arasında tanınması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edilecek.


Hokey İl Temsilcisi Recep Kodalak, turnuvanın Sakarya'da düzenlenmesinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a, Akyazı Kaymakamlığı ve federasyon yöneticilerine teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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