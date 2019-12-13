Sakarya'da "İleri Düzey Teknik Arıcılık Eğitimleri" düzenlendi

13.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:38

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, MARKA ve Arı Yetiştiricileri Birliğince, "İleri Düzey Teknik Arıcılık Eğitimleri" düzenlendi.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, arıların şu anki bitki örtüsünün temelini oluşturduğunu belirtti.

Arıların, bitkilerin ve meyvelerin kalitesini arttırdığını anlatan Yüce, "Arı yoksa hayat yok. Bu felsefe çerçevesinde arıcılığa ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Arılar, bitkiler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Toplum olarak bunun bilincini eğitimle kazanabiliriz. DOKAP dönemimde 4 bin arıcımıza destek verdik. Burada çok ciddi sonuçlar aldık. Sadece bal üretmek hedef değil. Dünya standartları seviyesine çıkmak bizim en büyük hedefimiz." ifadesini kullandı.

Çiçek çeşitliliği konusunda Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinden daha fazla çeşitliliğe sahip olduğuna değinen Yüce, şunları kaydetti:

"Büyükşehir olarak en modern paketleme tesisi kurmanın hedefini taşıyoruz. 2 satış yerimiz olacak. Süte ve bala çok önem veriyoruz. Sakaryamız için üreticilerimizle iş birliği halinde bunu şehrimize kazandıracağız. Bizim hücrelerimizin yenilenmesinde de arı sütü çok önemli. Arı sütünü hem üretin hem de için. Diğer bir konu da arı zehri. Dünyanın en şifalı tıbbi ürünü. Romatizmalı hastalıkların bir numaralı ilacıdır. Bizden ne destek istiyorsanız vermeye hazırız. Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılarımızın her zaman yanında olacağız. Bal ormanları sayısını artıracağız."

Toplantıya, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Sakarya'nın farklı yerlerinden gelen arı yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı.

Yüce, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Erkan'a eğitimler dolayısıyla teşekkür ederken, katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Kaynak: AA