Sakarya'da ileri düzey teknik arıcılık eğitimleri başladı

09.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:02

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen İleri Düzey Teknik Arıcılık Eğitimleri başladı.



MARKA'nın 2019 Teknik Destek Programı kapsamına alınan ve 5 farklı ilçede sunulacak İleri Düzey Teknik Arıcılık Eğitimlerinde Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Erkan konuşmacı olarak yer alırken; eğitimlerin ardından katılımcılara katılım belgesi verilecek, ayrıca arı maskesi ve eldiven hediye edilecek. Eğitimlerde koloni yönetim metotları, İlkbahar ve Sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlıları ile uygun mücadele yöntemleri, işletmelerin kendi ihtiyacı olan ana arısını üretmesi, arı sütü, polen, propolis üretim teknikleri yer alıyor.



Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada proje ortağının Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği olduğu ifade edilerek, "MARKA iş birliğiyle İleri Düzey Teknik Arıcılık Eğitimlerimiz başladı. Eğitimlerimiz kapsamında koloni yönetim metotları, İlkbahar ve Sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlıları ile uygun mücadele yöntemleri, işletmelerin kendi ihtiyacı olan ana arısını üretmesi, arı sütü, polen, propolis üretim tekniklerini kapsamaktadır. Üreticilerimizi bu önemli eğitim çalışmasına davet ediyor, arıcılığı teşvik edecek çalışmalarımızın devam edeceğini ifade ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA