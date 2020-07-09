Sakarya'da ikinci patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit olurken, 6 kişi yaralandı.
09.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:50
Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit olurken, 6 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit olurken, 6 kişi ağır yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - SAKARYA
Kaynak: İHA