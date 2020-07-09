Sakarya'da ikinci patlama: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.
09.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:03
Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - SAKARYA
Kaynak: İHA