Sakarya'da ikinci el araç yüklü tırda yangın çıktı
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde çıkan yangında, tır ve dorsedeki ikinci el 4 araç kullanılamaz hale geldi.
SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde çıkan yangında, tır ve dorsedeki ikinci el 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Ankara istikametinde seyreden S.A idaresindeki ikinci el araç yüklü tır, Hendek ilçesi yakınlarında yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorse kısmındaki araçlara sıçradı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır ve dorsedeki 4 araç kullanılamaz hale geldi.
AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri