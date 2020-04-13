Sakarya'da iki sokak koronavirüs dolayısıyla karantinaya alındı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Vali Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Vişne ve Egemen Sokaklarının koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını söyledi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, sokaklardan çıkışlara izin vermiyor. Sokaklara girmek isteyenlerin ise sağlık ekiplerince ateşi ölçülüyor ve karantina süresi boyunca çıkış yapamayacakları uyarısında bulunuluyor. Sakarya'da 2 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokağı, ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı. Kaynak: AA