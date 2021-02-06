Sakarya'da iki siteye ait telefon ve internet kabloları 6 kez çalındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, iki siteye ait telefon ve internet kabloları 6'ncı kez çalındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, iki siteye ait telefon ve internet kabloları 6'ncı kez çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Liman mevkii Sahil Caddesi'nde yer alan 300 haneli iki sitenin girişinde bulunan telefon ve fiber kutusundaki kablolar, güvenlik kamerası olmasına rağmen 6. kez çalındı.

Sitelerin yöneticisi Uğur Fındık, "Telefon kutusu defalarca tahrip edildi ve kablolar çalındı. Kaç hane mağdur oluyor. Devlet de zarara uğruyor. Bölgeye bekçi verilmesini istiyoruz. Bu hırsızlık son bulsun." dedi.

Site sakinlerinden İsmail Ölmez de "Asfaltın ortasındaki kapağı gece saat 3'ten sonra kazmayla kırarak, içerisinden bakır kabloları çekip alıyorlar. Ses geliyor ama nereden geldiğini anlayamıyorsun. Meğer burayı kırıyorlarmış. Arabayla kutuya vurup devirerek, altındaki fiber kabloları da çalıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün