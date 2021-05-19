Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Y.C. idaresindeki 54 AS 331 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Büyükesence kavşağında karşı şeritten dönüş yapan C.K. idaresindeki 54 FA 168 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan T.K. A.M. ve çocuk yaştaki M.R.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan M.R.K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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