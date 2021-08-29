Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-010 Karayolu'nda, Karasu istikametinden Kocaali'ye doğru seyreden Şenol T. idaresindeki 54 ADN 064 plakalı otomobil, Küçük Karasu Mahallesi Kavşağı'nda Maden Deresi yönünden gelen Ufuk B'nin kullandığı 34 GU 7852 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Aysel B, Mehmet Emin Ç, Yadigar Ç. ve Şeyma Ç. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi, kazayı gören ve hemşire olduğu öğrenilen bir sürücü yaptı.

Karasu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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