Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

15.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:04

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi D-140 kara yolu Alabalık Tesisleri mevkisinde Suat Y. yönetimindeki 54 FC 635 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 AB 3069 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA