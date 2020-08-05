Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi girişinde Ahmet Mol idaresindeki 54 BD 071 plakalı otomobille, sürücü henüz belirlenemeyen 10 ABC 733 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Mol'un yanında bulunan kardeşi Sibel Mol (26) ile diğer araçtaki K.C, A.Z, A.C, M.C, R.Y. ve K.C. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sibel Mol, Karasu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA