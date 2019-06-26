Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nden Kocaeli yönünde giden Halil Kabukcik idaresindeki 54 BB 642 plakalı otomobil, aynı yöndeki Tunuslu Muhammed Şahowan'ın (24) kullandığı 34 FTM 47 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yaralanmadığı kazada araçlarda bulunan Elif, Neslihan, Nermin, Saliha ve Orhan Kabukcik (2) ile Tunus uyruklu Dalel Sabri (18) ve İsra Jlasi (18) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunus uyruklu sürücü Şahowan'a, sürücü belgesinin geçersiz olduğu için evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA