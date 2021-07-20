İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ş.Y. idaresindeki 54 AES 229 plakalı otomobil, Sarıcalar mevkisinde tali yoldan çıkan E.Ç. yönetimindeki 54 YE 449 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulan E.Ç'nin aracı ikiye bölündü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Karasu'da inceleme tamamlandı: Deniz suyu temiz, kaşınma vakalarının sebebi deniz anası
Karasu'da inceleme tamamlandı: Deniz suyu temiz, kaşınma vakalarının sebebi deniz anası
Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 16:37:24. #1.14#

title