Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Karasu-Kaynarca kara yolunda U.K. idaresindeki 81 BH 963 plakalı otomobil, Üçoluk Mahallesi mevkisinde H.A'nın kullandığı 54 SE 048 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü H.A. ile yanındaki S.A, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler ile araçlardaki S.A, M.K. ve Y.K, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, büyük hasar gören araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor
Honda çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
Honda çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti
Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hande Yener Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Burak Elmas Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 09:44:10. #1.16#

title