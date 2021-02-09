Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

09.02.2021 21:20 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:26
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde meydana geldi. Gizem Y. yönetimindeki 54 ABS 500 plakalı otomobil ile Leyla H. yönetimindeki 54 EU 725 plakalı otomobil, Serhat Sokak ile 546 nolu sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazanın etkisiyle Gizem Y.'nin kullandığı otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada Gizem Y. ve yanındaki kişi ile diğer otomobilin sürücüsü Leyla H. ve eşi araçlarında sıkıştı, çiftin kızı ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekiplerince yaralılar araçlardan çıkartıldı. Kaza sonrası 5 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen Gizem Y.'nin yakını, karşı tarafa bağırarak küfürler yağdırdı. Yakınları güçlükle sakinleştirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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