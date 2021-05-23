Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bir araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında 34 BKH 285 plakalı otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Genç kadın dakikalarca dayak yedi, çevredekiler müdahale etmek yerine kayda girdi
Genç kadın dakikalarca dayak yedi, çevredekiler müdahale etmek yerine kayda girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 16:23:26. #1.16#

title