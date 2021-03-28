Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 54 T 0471 plakalı taksi ile 54 BF 588 plakalı otomobil, Adapazarı-Kaynarca yolundaki Emirdağ Mezarlığı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.A, E.K, A.B ve S.Y, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu