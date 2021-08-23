Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Hanlı Mahallesi Artvin Sanayi içerisinde seyreden G.S. idaresindeki 54 LHB 33 plakalı araçla ile M.B. yönetimindeki 16 UK 985 plakalı otomobil kontrolsüz geçişin olduğu dört yol ağzında çarpıştı.

Kazada 54 LHB 33 plakalı araçtaki yolcu İ.U. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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