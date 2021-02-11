Sakarya'da iki kişinin şüpheli ölümüne ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki kişinin şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, S.T. ile M.M'nin şüpheli ölümlerinde ihmali olduğu düşünülen ve üzerlerine atılı "uyuşturucu komasına giren kişiye yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi", "uyuşturucu ticareti yapmak", "yasak silah mühimmat ve uyuşturucu bulundurmak" suçları bulunduğu belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarına operasyon düzenleyen ekipler, 3 tabanca, 275 kalaşnikof mermisi, 643 tabanca mermisi, 100 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 paintball tabancası ile hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen 8 televizyon ele geçirdi, zanlılar N.E, S.E, O.E.Ş, S.Ç. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz