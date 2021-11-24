Sakarya'da iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler
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Sakarya'da iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'da iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Çamyolu Mahallesi'nde bir süre haber alınamayan Yakup Eriz'i, evinde hareketsiz bulunan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri Eriz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eriz'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Evinde küçük çaplı yangın çıktığı tespit edilen Eriz'in dumandan etkilenmesi sonucu hayatını kaybetmesinden şüphelenildiği öğrenildi.

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AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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