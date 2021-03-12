Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
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Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

12.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:01
Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Papuççular Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda yabancı uyruklu B.A.A. bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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