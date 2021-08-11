Sakarya'da iki evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Sakarya'da iki evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'da iki evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki farklı evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki farklı evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Serdivan'da bulunan iki ikametten ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

İkametlerin çevresindeki güvenlik kameralarından 2'si kadın 3 şüphelinin eşkalini tespit eden ekipler, zanlıları Arifiye ilçesinde saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah, 30 bin lira değerinde çok sayıda ziynet eşyası ile bahçedeki kümes içerisinde hırsızlık günü kullanılan kıyafetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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Sakarya'da iki evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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