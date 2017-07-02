Sakarya'da İçme Suyu Yatırımları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, yeni içme suyu yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.



Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde 291 milyon lira tutarında içme suyu yatırımı yaptıklarını belirtti.



Yapımı devam eden 3 arıtma tesisinin yanında biri güneyde biri kuzeyde olmak üzere kente 2 yeni arıtma tesisi daha kazandıracaklarını dile getiren Keleş, şunları kaydetti:



"Yeni yatırımlarla içme suyu kalitemizi daha da yukarılara taşıyacağız.Yüksek teknoloji ile donatılmış içme suyu arıtma tesisleri ve modern içme suyu hatları ile Sakaryalıların musluklarına Türkiye'nin en kaliteli sularından birini ulaştırıyoruz. Şehrin farklı noktalarında inşa ettiğimiz 7 içme suyu arıtma tesisi ile vatandaşlarımızın musluklarından güvenle içebilecekleri bir su akıyor. 3 yeni tesisimiz hızla inşa ediliyor. Yeni yatırımlarla içme suyu kalitemizi daha da yukarılara taşıyacağız."



Keleş, şehrin en önemli içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün korunması amacıyla bugüne dek 120 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarına işaret etti.



Bir taraftan yeni içme suyu hatları inşa ederken bir taraftan da eski hatları, içmesuyunu güvenle ulaştırabilecekleri son derece modern hatlarla yenilediklerini belirten Keleş, şunları ifade etti:



"Sadece 2016 yılı içerisinde tesislerimizde yaklaşık 63 milyon metreküp suyu arıtarak vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli bir şekilde ulaştırdık. SASKİ olarak içme suyu konusunda sorumluluklarımızın farkındayız ve bunun için büyük bir gayretle çalışıyoruz."