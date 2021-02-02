Sakarya'da horoz dövüştürürken yakalanan 77 kişiye 345 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya'da horoz dövüştürürken yakalanan 77 kişiye 345 bin lira ceza

02.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:04
Sakarya'da horoz dövüştürürken yakalanan 77 kişiye 345 bin lira ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 77 kişiye 345 bin 422 lira para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 77 kişiye 345 bin 422 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Kuyumculu Mahallesi'nde bir adreste dernek adı altında horoz dövüştürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı ile Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, 77 kişiye 242 bin 550 lirası Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan olmak üzere 345 bin 422 lira para cezası kesildi.

Öte yandan operasyonda 10 Hint horozuna el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir İntihar Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da horoz dövüştürürken yakalanan 77 kişiye 345 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 23:05:36. #1.14#
title