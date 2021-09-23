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Hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Sakarya'da cep telefonu hırsızlığı ve dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da cep telefonu hırsızlığı ve dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde 13 cep telefonu hırsızlığı ve 2 dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirleyip takibe aldıkları S.K'yi (32), Adapazarı ilçesinde bir kişinin cep telefonunu çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, annesini aramak bahanesiyle vatandaşların telefonunu alıp kaçtığı, iş yerlerine müşteri gibi girip cep telefonu hırsızlığı yaptığı belirtildi.

Ayrıca S.K'nin, çalıntı cep telefonuyla internet bankacılığı aracılığıyla 70 bin lira, bir kuyumcudan da 42 bin liralık altın alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin girdiği bir iş yerinden etrafı kontrol ettikten sonra masada duran cep telefonunu alması, başka bir kayıtta bir kişinin telefonunu arama bahanesiyle alarak uzaklaşması yer alıyor.

Hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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