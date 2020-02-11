Sakarya'da heyelan nedeniyle bir bina tahliye edildi

11.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:00

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Süleymanbey Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan S.B.P'ye ait iki katlı evin yaklaşık 3 metre önünde toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda herhangi bir yaralanma, can ve mal kaybı yaşanmadı. Olay yerinde inceleme yapan AFAD yetkilileri, evin tahliye edilmesi konusunda tutanak tutarak ev sahiplerine bildirdi.

Evin kullanılmaması için bölgeye jandarma ekipleri tarafından şerit çekildi.

Kaynak: AA