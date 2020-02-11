Sakarya'da heyelan nedeniyle bir bina tahliye edildi
Haberler » Güncel » Sakarya'da heyelan nedeniyle bir bina tahliye edildi - Haber

Sakarya'da heyelan nedeniyle bir bina tahliye edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi.

11.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:00
Sakarya'da heyelan nedeniyle bir bina tahliye edildi

'nın ilçesinde toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Süleymanbey Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan S.B.P'ye ait iki katlı evin yaklaşık 3 metre önünde toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda herhangi bir yaralanma, can ve mal kaybı yaşanmadı. Olay yerinde inceleme yapan AFAD yetkilileri, evin tahliye edilmesi konusunda tutanak tutarak ev sahiplerine bildirdi.

Evin kullanılmaması için bölgeye jandarma ekipleri tarafından şerit çekildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler