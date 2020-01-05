Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak
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Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, her ilçede Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) kurma düşüncelerinin olduğunu bildirdi.

05.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:14
Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak

Büyükşehir Belediye Başkanı , her ilçede Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) kurma düşüncelerinin olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SGM'yi ziyaret eden Yüce, sürdürülen faaliyetler hakkında sorumlulardan bilgi aldı, öğrencilerle bir araya geldi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüce, SGM'lerin her geçen gün öneminin ne kadar arttığının farkında olduklarını söyledi.

Yüce, SGM'lerin binlerce öğrenciye, engelli vatandaşlara ve çok farklı alanlarda hizmet verdiğini belirterek, "Çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar bu merkezde buluşarak hem vakitlerini bilgiyle değerlendiriyor hem de yeni beceriler, bilgiler öğreniyor. Bizim SGM'lerdeki temel amacımız; geleceğin teminatı öğrencilerimizin ahlaklı, kendine güvenen ve boş zamanlarını kaliteli geçirip güzel dostluklar edinen bireyler olmasıdır. Bu doğrultuda her ilçemizde bir SGM kurma düşüncemiz var. Son olarak Karasu SGM'yi hizmete aldık. İnşallah diğer ilçelerimizde de vatandaşlarımızı SGM'ler ile buluşturarak sosyal hayatlarına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Yüce'ye eşi Filiz Yüce'nin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar da eşlik etti.

Kaynak: AA
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