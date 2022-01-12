Sakarya'da hayvanseverler, sokak hayvanları için Çam Dağı'na yiyecek bıraktı - Haberler
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Sakarya'da hayvanseverler, sokak hayvanları için Çam Dağı'na yiyecek bıraktı

Sakarya'da hayvanseverler, sokak hayvanları için Çam Dağı'na yiyecek bıraktı
AA / Davut Genç - Haberler | Güncel

Sakarya'da Çam Dağı'nı ziyaret eden bazı hayvanseverler, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yiyecekle besledi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Çam Dağı'nı ziyaret eden bazı hayvanseverler, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yiyecekle besledi.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürdü.

Bölgeye giden bazı hayvanseverler, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Bazı noktalara yem bırakan hayvansever Şerif Sarı, Çam Dağı'na hem yağan karı görmek hem de sokak hayvanlarını beslemek için geldiklerini belirterek, "Herkes arabasının bagajına yem torbası koyabilir, gördüğü her yerde verebilir, bunun mutluluğunu paylaşabilir. Herkese önerim budur. Bunu mutlaka yapın; mutlu edin, mutlu kalın." diye konuştu.

Sakarya'da hayvanseverler, sokak hayvanları için Çam Dağı'na yiyecek bıraktı

Sakarya'da hayvanseverler, sokak hayvanları için Çam Dağı'na yiyecek bıraktı

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AA / Davut Genç - Son Dakika Haberleri

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