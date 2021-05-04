Sakarya'da hayvansever vatandaş "tam kapanma" sürecinde güvercinleri unutmadı
Sakarya'da hayvansever bir vatandaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde güvercinlere yem verdi.
Sakarya'da hayvansever bir vatandaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde güvercinlere yem verdi.
Hayvansever vatandaş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezindeki meydanlarda yiyecek arayan güvercinleri ve sokak hayvanlarını besledi.
Güvercinlerin yemleri kapmak için adeta birbirleriyle yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş