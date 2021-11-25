Sakarya'da hayırsever kadın arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da hayırsever kadın arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Sakarya'da hayırsever kadın arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan Kadın Ağaçdelen, arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan Kadın Ağaçdelen, arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Ağaçdelen, ilçe merkezindeki 330 metrekare arsasını din hizmetlerinde kullanılmak üzere vakfa tahsis etti.

Kadın Ağaçdelen, arsasının tapu devrini Türkiye Diyanet Vakfına gerçekleştirdikten sonra "Hayırlı olsun. İnşallah din hizmetlerinde kullanılacak güzel bir yer olur." dedi.

Bağışı kabul eden Türkiye Diyanet Vakfı Geyve Şubesi Başkanı ve Geyve İlçe Müftüsü Murat Okuyar, Ağaçdelen'e teşekkür ederek, "Türkiye Diyanet Vakfı hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını bölge ihtiyacını gözeterek en verimli şekilde din hizmetlerinde kullanıyor ve vatandaşlarımızın istifadesine sunuyor. Bizler de bu bağışlanan arsamızı en güzel şekilde hayırlı hizmetler için kullanmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title